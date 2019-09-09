Хасиков побеждает на выборах главы Калмыкии после обработки 100% протоколов

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков набирает 82,57% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

«Обработано 100% протоколов, Бату Хасиков набрал 82,57% голосов», – сообщил РИА «Новости» председатель республиканской избирательной комиссии Александр Дикалов.

Второе заняла Наталья Манжикова от «Справедливой России» – 8,51%, третье – Петр Вышкварок от ЛДПР с 3,35%, на четвертом месте Батыр Мучиев от «Патриотов России»(2,75%).

Явка, по данным Дикалова, составила 55,14%.

Бату Хасиков родился 28 июня 1980 года в Москве. В 2003 году окончил факультет физической культуры Московского педагогического государственного университета. Учился в аспирантуре Российской академии государственной службы при президенте. Имеет звание старшего лейтенанта милиции.

В марте 2008 года был избран депутатом народного хурала (парламента) Калмыкии. Являлся членом комитета по делам молодежи и спорта.

С 2017 года по 2019 год занимал должность советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

20 марта 2019 года президент РФ назначил Бату Хасикова временно исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия до вступления в должность лица, избранного главой Калмыкия.

Член партии «Единая Россия».

Избранным на должность руководителя субъекта России считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (50% плюс 1 голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

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