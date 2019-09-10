В президентском Совете по межнацотношениям прокомментировали самосожжение в Ижевске

«Очень жаль, что такой случай произошел. Но нельзя так решать проблемы, в том числе языка или сохранения культуры народа», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Ассоциации финно-угорских народов РФ Петр Тултаев. Так он прокомментировал самосожжение заслуженного деятеля Удмуртии Альберта Разина у здания госсовета республики.

«Вообще эти вопросы очень болезненные для каждого народа, особенно для малых народов. Но это неприемлемый путь решения вопроса – есть немало общественных организаций, которые занимаются вопросами сохранения, развития языков, культур такого радикального характера», – добавил мэр Саранска, глава Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации, член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Петр Тултаев.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии мужчина поджег себя у здания госсовета республики. Как заявил и. о. министра здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак, пострадавший получил почти стопроцентный ожог тела. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Стало известно, что самосожжение совершил заслуженный деятель Удмуртии Альберт Разин. Раньше он работал ректором Института человека при Удмуртском государственном университете (УдГУ), но давно уволился и сейчас на пенсии. Как писало издание izhlife.ru, рядом с Разиным лежали обгоревшие транспаранты, в которых он призывал спасти удмуртский этнос. «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть», – говорилось на одном из плакатов.

«Надо понимать, что мы живем в многонациональной стране. И здесь надо быть очень взвешенным и ответственным в стремлении отстаивать и навязывать свою точку зрения, – подчеркнул Петр Тултаев. – У удмуртского народа проблемы, конечно, есть, как, впрочем, и у других народов. Между тем не всегда взгляды представителей национально-культурных общественных организаций, представителей власти, да и даже внутри национально-культурных общественных организаций, совпадают. Я знаю, и у удмуртов очень часто возникали и возникают споры по этому поводу, и в отношении этого человека».

Глава Ассоциации финно-угорских народов РФ также отметил, что поступок Альберта Разин непонятен, так как удмуртский язык изучается и преподается в школах республики. «У них очень много интересного делается в пример другим народам. Есть национальное телевидение, национальные программы и передачи», – пояснил он.

Однако есть люди крайних взглядов, которым всегда все плохо, добавил собеседник. Тултаев не исключил, что Разина мог кто-то и использовать в своих интересах. В то же время он отметил, что власти Удмуртии реагируют и учитывают мнения жителей.

«Более того, это один из немногих регионов, где собираются строить центр национальной культуры. Насколько мне известно, Альберт

Разин говорил о том, что удмурты должны вернуться к своим истокам, к язычеству.

Но понимаете, в таком случае нужно тогда изучить мнение остальных людей. У нас нередко говорят, что кто-то высказал одну точку зрения, и она считается единственно правильной. Но так нельзя. Наверное, не было понимания в чем-то даже внутри тех сообществ, которые очень активно вовлечены в национальные процессы. Может быть, это было сделано так, чтобы обратить внимание, человек уже в возрасте. Но со здравой точки зрения – это очень сложно объяснить», – заключил Тултаев.