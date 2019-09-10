В президентском Совете по межнацотношениям прокомментировали самосожжение в Ижевске

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НОВОСТЬ ЧАСА:Лавров высказался об «американском шпионе» Смоленкове
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Украина подтолкнула Россию к промышленному прорыву
Почему Абхазия избежала «майдана»
Психотропным препаратам для детей открыли границу
Зеленский превращается в диктатора Украины
Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом
После обмена Зеленский должен сделать второй шаг
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва и Киев наконец-то сделали шаг навстречу друг другу – обменялись задержанными и пленными. Оптимисты надеются, что этот шаг будет первым на длинном пути нормализации двусторонних отношений. Подробности...
Любыми революциями рулят психопаты
Сергей Худиев, публицист, богослов
Воодушевление протеста очень эффективно, как наркотик – подавляет и нравственное чувство, и здравый смысл. А избавиться от этого упоения очень трудно. Но это необходимо сделать – и сделать быстро, пока вас не затянуло. Подробности...
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В украинских тюрьмах еще остается немало русских
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поздравим тех, кто вышел на свободу. Кирилла Вышинского, Евгения Мефедова и еще 33 обменянных русских – вне зависимости от того, красные у них паспорта или синие. Но важно понимать, что это далеко не все украинские политзаключенные. Подробности...
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Россия и Украина обменялись заключенными
На фото – граждане Украины и России в аэропорту Киева перед отлетом в Москву. Это – часть тех людей, которые стали участниками обмена между Россией и УкраинойПодробности...
Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении
Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны РоссииПодробности...
В Жуковском открылся авиасалон МАКС
Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35Подробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
Обсуждение: 118 комментариев
Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
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