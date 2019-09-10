В Ижевске рассказали о совершившем попытку самосожжения мужчине

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10 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 12:18  |  vz.ru
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Украина подтолкнула Россию к промышленному прорыву

Россия закрыла вопрос зависимости от поставок с Украины двигателейФото: Марина Лысцева/ТАСС
Российские боевые вертолеты и корабли полностью избавились от критической зависимости от украинских двигателей. Россия справилась с импортозамещением, к которому ее подтолкнула глупость украинских политиков. Теперь запорожский завод «Мотор Сич» и николаевский «Зоря – Машпроект» ждет незавидное будущее: постепенное умирание или продажа с молотка Китаю. Подробности...
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Почему Абхазия избежала «майдана»

Президента Абхазии уже успели списать со счетов, но он неожиданно нанес поражение объединенной оппозицииФото: Илья Питалев/РИА новости
Сенсационное переизбрание Рауля Хаджимбы президентом Абхазии показало серьезный раскол общества – страна практически поровну разделилась на сторонников властей и объединенной оппозиции. Пессимисты заявляли, что собственный «майдан» в республике неизбежен, однако пока этого сценария удалось избежать. Что удерживает страну от гражданского противостояния? Подробности...
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Психотропным препаратам для детей открыли границу

Иностранные лекарства российские дети теперь смогут получить вполне законноФото: Lilly/Image Broker/Global Look Press
Правительство решило проблему психотропных препаратов для тяжелобольных детей. В ближайшее время будет организован импорт этих лекарств, а затем – их производство в России. До этого момента родителям приходилось заказывать такие препараты за границей. Помимо того, что их покупка станет легальной, цена будет существенно ниже, чем у перекупщиков или за рубежом. Подробности...
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Современный мир потребовал от политиков нового качества

Махатхир Мохамад на Восточном экономическом форуме во ВладивостокеФото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Малайзийскому премьер-министру Махатхиру Мохамаду, побывавшему с визитом в России на минувшей неделе, 94 года. В современном мире многие политики имеют почтенный возраст. Это и тот же Трамп, и его соперники на будущих выборах. Есть и целая плеяда новых политиков – Макрон, Зеленский. Но у патриархов у власти очень часто есть явные преимущества перед молодыми. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Любыми революциями рулят психопаты

Сергей Худиев, публицист, богослов
Воодушевление протеста очень эффективно, как наркотик – подавляет и нравственное чувство, и здравый смысл. А избавиться от этого упоения очень трудно. Но это необходимо сделать – и сделать быстро, пока вас не затянуло. Подробности...
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В украинских тюрьмах еще остается немало русских

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поздравим тех, кто вышел на свободу. Кирилла Вышинского, Евгения Мефедова и еще 33 обменянных русских – вне зависимости от того, красные у них паспорта или синие. Но важно понимать, что это далеко не все украинские политзаключенные. Подробности...
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Chevrolet Camaro – внешность на миллион долларов

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
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      Россия и Украина обменялись заключенными

      На фото – граждане Украины и России в аэропорту Киева перед отлетом в Москву. Это – часть тех людей, которые стали участниками обмена между Россией и Украиной
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      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
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      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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          Какая славянская страна является для России самой дружественной?
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

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              В Ижевске рассказали о совершившем попытку самосожжения мужчине

              10 сентября 2019, 11:36

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Мужчина, совершивший попытку самосожжения перед зданием парламента Удмуртии в Ижевске, раньше работал ректором Института человека при Удмуртском государственном университете (УдГУ), но давно уволился и сейчас на пенсии, сообщили в вузе.

              «Альберт Разин был когда-то ректором Института человека, но он очень давно уволился и не является нашим сотрудником. Он на пенсии, является социологом, философом, доцентом и заслуженным деятелем науки Удмуртии», – передает РИА «Новости» сообщение вуза.

              На сайте Института человека при УдГУ говорится, что институт был создан в 1992 году и его директором является Альберт Алексеевич Разин. Сообщается, что ученый опубликовал несколько научных материалов об удмуртском народе.

              «Сфера интересов: социология личности, социология деревни, социология семьи, социология национальных отношений, исследование феноменов «целостный человек», «природа человека», «любовь», «суицид», «сельская община», «традиционная культура», «гражданское общество», «цивилизация», «социальный прогресс», – написано в профайле Разина.

              Напомним, ранее во вторник в региональном СК сообщили, что мужчина поджег себя у входа в здание госсовета Удмуртии, он госпитализирован с сильными ожогами, ведется проверка.


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