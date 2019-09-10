В Ижевске рассказали о совершившем попытку самосожжения мужчине

Мужчина, совершивший попытку самосожжения перед зданием парламента Удмуртии в Ижевске, раньше работал ректором Института человека при Удмуртском государственном университете (УдГУ), но давно уволился и сейчас на пенсии, сообщили в вузе.

«Альберт Разин был когда-то ректором Института человека, но он очень давно уволился и не является нашим сотрудником. Он на пенсии, является социологом, философом, доцентом и заслуженным деятелем науки Удмуртии», – передает РИА «Новости» сообщение вуза.

На сайте Института человека при УдГУ говорится, что институт был создан в 1992 году и его директором является Альберт Алексеевич Разин. Сообщается, что ученый опубликовал несколько научных материалов об удмуртском народе.

«Сфера интересов: социология личности, социология деревни, социология семьи, социология национальных отношений, исследование феноменов «целостный человек», «природа человека», «любовь», «суицид», «сельская община», «традиционная культура», «гражданское общество», «цивилизация», «социальный прогресс», – написано в профайле Разина.

Напомним, ранее во вторник в региональном СК сообщили, что мужчина поджег себя у входа в здание госсовета Удмуртии, он госпитализирован с сильными ожогами, ведется проверка.