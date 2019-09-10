Мужчина поджег себя у здания госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя у входа в здание госсовета Удмуртии, он госпитализирован с сильными ожогами, ведется проверка, сообщил руководитель Следственного управления СК по Удмуртии Рустам Тугушев.

«По факту самосожжения человека у входа в здание Госсовета Следственным управлением СК по Удмуртской республике инициировано проведение процессуальной проверки. В ходе процессуальной проверки будет установлены мотивы этого акта, участники действия, будет дана юридическая оценка», – передает ТАСС слова Тугушева.

Как заявил и.о. министра здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак, пострадавший мужчина мужчина получил почти 100% ожог тела.

«Ожоги сильные, почти 100% поражения», – сказал Щербак.

Как сообщает издание izhlife.ru, рядом с мужчиной лежали обгоревшие транспаранты, в которых он призывал спасти удмуртский этнос: «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть».

Очевидцы происшествия сообщают, что поджигателем является заслуженный деятель Удмуртии Альберт Разин.

Напомним, летом 2018 года мужчина в военной форме облил себя горючим веществом и совершил самоподжог возле здания министерства обороны Украины в Киеве.