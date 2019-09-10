В Тбилиси обвинили Deutsche Welle в заказной статье против нового премьера

Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил о «заказной» статье немецкой радиостанции Deutsche Welle, в которой новый премьер-министр Грузии Георгий Гахария был назван «человеком Москвы», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

«Это была заказная статья, это очевидно, это исходит из содержания», – заявил столичный градоначальник.

При этом он отметил, что радиостанция затем «сделала разъяснения».

Каха Каладзе заявил, что «мы много видели таких заказных (статей)».

По его словам, за заказной статьей стоят оппоненты правящей партии, сообщает Общественное ТВ Грузии.

По итогам голосования за новое правительство Грузии в парламенте 8 сентября немецкая радиостанция в англоязычной версии на сайте назвала главу кабмина Георгия Гахарию «человеком Москвы».

После недовольства, высказанного в Тбилиси, DW уточнила, что «человеком Москвы» премьера называет оппозиция.

Оппозиция отмечает, что новый премьер учился в МГУ и якобы поэтому имеет «пророссийские взгляды».

Между тем новый премьер-министр Грузии во вторник провел первую встречу – с представителем Госдепа США, во время которой обсуждалось стратегическое партнерство двух стран.

19 августа решением Совета Госдумы была создана комиссия по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ иностранными дипломатами и прессой, в том числе данной немецкой радиостанцией.

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