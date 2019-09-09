В Грузии официально назначен новый премьер

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о назначении Георгия Гахарии на должность премьер-министра.

«Президент подписала указ о назначении Гахарии уже сегодня. Официальная часть, таким образом, завершена», – приводит ТАСС слова советника главы грузинского государства по вопросам СМИ Ирины Шенгелия.

Напомним, накануне новым премьер-министром Грузии был утвержден Георгий Гахария, который до этого занимал пост вице-премьера – министра МВД. За него проголосовало 98 депутатов, против – 0. Оппозиция при этом бойкотировала голосование.

Новое правительство утверждено в связи с тем, что на днях подал в отставку с поста премьер-министра Мамука Бахтадзе, проработавший на этом посту 14 месяцев.

Георгий Гахария – выпускник Тбилисского и Московского государственных университетов, ранее он также был бизнес-омбудсменом и министром экономики.

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