Премьером Грузии избран выпускник МГУ

Новым премьер-министром Грузии в воскресенье утвержден Георгий Гахария, который до этого занимал пост вице-премьера – министра МВД. За него проголосовало 98 депутатов, против – 0. Оппозиция бойкотировала голосование, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Новое правительство утверждено в связи с тем, что на днях подал в отставку с поста премьер-министра Мамука Бахтадзе, проработавший на этом посту 14 месяцев.

Выступая перед депутатами в воскресенье с правительственной программой, новый премьер заявил, что его кабинет будет ориентирован на «интеграцию с евроатлантическим пространством» и «дальнейшее сближение с законодательством Евросоюза».

Говоря о проблеме «оккупированных территорий» (так Грузия называет Абхазию и Южную Осетию), он сказал, что для ее решения с «врагом надо использовать все инструменты, кроме войны». Он не уточнил, кого называет «врагом», между тем Грузия обвиняет в «оккупации» Россию.

Георгий Гахария – выпускник Тбилисского и Московского государственных университетов, ранее он также был бизнес-омбудсменом и министром экономики.

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