Россияне заявили о вреде видеоигр

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян, выяснив, что более половины из них (58%) считают, что от видеоигр больше вреда, чем пользы.

По данным опроса ВЦИОМ, больше пользы, чем вреда в видеоиграх видят только 5% респондентов, еще 19% опрошенных, полагают, что вреда или пользы примерно поровну, 13% ответили, что нет ни того, ни другого, сообщается на сайте ведомства.

При этом, среди положительных последствий увлечения видеоиграми россияне отметили развитие логического мышления (10%), возможность отдохнуть и отвлечься от проблем (8%), повышение общего развития (8%), также называлось развитие скорости реакции, внимательности, улучшение коммуникативных навыков.

А к негативным последствиям респонденты отнесли: возникновение зависимости – 26%, ухудшение зрения – 23%, негативное влияние на психику – 13%, деградация умственных способностей – 10%, бесполезная трата времени – (16%), причина агрессии (10%).

Отмечается, что у 44% россиян в последнее время в семье никто не играет в видеоигры, у 41% играют дети или внуки, у 8% – супруг или супруга, у 4% – брат или сестра.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 15 августа среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что в видеоигры никогда не играли 48% россиян, которые сейчас старше 18 лет, а 33% – прекратили играть.

Также сообщалось об ответе Минпросвещения на инициативу включить видеоигры в программу школ.