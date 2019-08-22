Минпросвещения оценило инициативу включить видеоигры в программу школ

Школьная программа сбалансирована, она опирается на госстандарты, заявили в Минпросвещения, объясняя нежелание вводить в школьную программу факультативы по киберспорту по предложению АНО «Институт развития интернета» (ИРИ).

«Геймификация имеет место в развитии современных образовательных технологий, как в России, так и в опыте зарубежных стран. Однако отметим, что школьная программа опирается на государственные образовательные стандарты, сбалансирована исходя из рекомендаций по допустимой нагрузке под каждую возрастную категорию, и добавление подобных предметов способно привести к переутомлению учащихся», – передает РИА «Новости» заявление пресс-службы Минпросвещения.

Указывается, что российская образовательная система сейчас предоставляет детям возможности для получения новых и актуальных навыков. В том числе предусмотрена внеурочная деятельность в школе, существует система дополнительного образования. Министерство также заявило, что поддерживает профильные тематические занятия в сфере ИТ и программирования, в том числе лекции, хакатоны и другие регулярные соревнования, что способствует развитию ребенка.

Ранее РБК сообщило, что «Институт развития Интернета» предложило Минпросвещения включить в школьную программу компьютерные игры разных жанров. В список вошли Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.

Ранее Институт развития интернета уже предлагал Минпросвещения ввести в школах в качестве эксперимента факультативные уроки по киберспорту. Эксперимент предлагается реализовать в период 2020–2025 годов.