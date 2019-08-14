В российских школах предложили ввести уроки по киберспорту

Институт развития интернета (ИРИ) предложил Министерству просвещения ввести в школах в качестве эксперимента факультативные уроки по киберспорту, сообщили в пресс-службе института.

«Институт развития интернета предложил Министерству просвещения Российской Федерации внести занятия по киберспорту в факультативную программу школ для подростковой и юношеской возрастных групп», – передает ТАСС сообщение ИРИ.

Там добавили, что эксперимент предлагается реализовать в период 2020-2025 годов в нескольких школах в каждом субъекте России рамках нацпроекта «Образование».

«По данным глобальных диджитал-отчетов, порядка 25% создателей новых вирусов, вредоносных сайтов - вчерашние подростки, которые начали просто интересоваться программированием. Таким образом, путь эффективного представителя IT-сферы начинается с самообразования и прокладывается еще в период обучения в школе», – заявил гендиректор ИРИ Сергей Петров.

В ИРИ отметили также, что, навыки, полученные факультативно в школе, могут быть применены в системе высшего образования.

Там также отметили, что подобная практика активно развивается в Европе и США.

Напомним, в июле в поселке Барышево Выборгского района Ленинградской области 38-летняя пьяная жительница до смерти избила четырехлетнего сына из-за компьютерных игр.