Пьяная россиянка до смерти избила сына из-за компьютерных игр

В поселке Барышево Выборгского района Ленинградской области 38-летняя пьяная жительница до смерти избила четырехлетнего сына из-за компьютерных игр.

«По версии следствия, в период времени с 28 по 29 ноября 2018 года обвиняемая со своим четырехлетним сыном находилась по месту жительства, в квартире, расположенной на одной из улиц поселка Барышево. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, в результате внезапно возникшей ссоры, женщина избила мальчика, нанеся ему не менее 10 ударов по голове и различным частям тела, причинив ему тяжелейшие травмы», – сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ленинградской области.

От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

Отмечается, что женщина полностью признала свою вину, а «произошедшее объяснила тем, что вернувшись ночью домой в состоянии алкогольного опьянения, она застала сына за игрой в компьютер, что ее сильно разозлило».

Сейчас женщина заключена под стражу. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, в мае жительница Омска убила свою дочь из-за рассыпанных крошек.