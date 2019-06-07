Жительница Омска убила дочь из-за рассыпанных крошек

В Омске следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девочки, которая задохнулась после того, как ей набила рот хлебом пьяная мать, сообщает управление СК по Омской области.

О пропаже девочки сообщила подруга подозреваемой – выяснилось, что преступление было совершено еще месяц назад. Мать умершего ребенка задержана, следствие будет просить суд об аресте, передает ТАСС.

По версии следствия, 9 мая женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидела, что ее дочь, которая ела булку, накрошила. Разозлившись, подозреваемая начала «засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате чего ребенок, находившийся у нее на коленях, перестал дышать и скончался».

После сожитель женщины вынес тело ребенка из дома и спрятал, причем подозреваемая не знает, где именно он сделал это – мужчина умер 19 мая от алкогольной интоксикации.

В данный момент следствием предпринимаются меры к установлению места захоронения тела ребенка.

Отмечается, что подозреваемая отрицала свою причастность к убийству, перекладывая вину на сожителя, но позже призналась в совершении преступления.

Возбуждено дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Следователи считают, что речь идет именно об умышленном убийстве, так как «женщина должна была осознавать опасность своих действий и понимать, что (...) ребенок, которому забили рот кусками хлеба, может задохнуться».

Семья состояла на учете как неблагополучная, в ходе следствия также будет решаться вопрос об ответственности органов опеки и других контролирующих органов, которые должны защищать права несовершеннолетних.

Ранее в Омске умер ребенок, которого пытался сжечь в печи собственный дед. До этого в Нижнем Новгороде был вынесен приговор убившей детей «из-за бедности» матери.