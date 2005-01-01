Вынесен приговор задушившей и сжегшей детей «из-за бедности» матери

Жительницу Нижнего Новгорода, которая в апреле 2018 года жестоко убила своего двухлетнего сына и четырехлетнюю дочь, а также совершила кражу, приговорили к 19 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что подсудимая будет отбывать срок в колонии общего режима.

Суд установил, что 25 апреля 2018 года 27-летняя женщина вывезла своих малолетних детей – четырехлетнюю дочь и двухлетнего сына – на арендованной машине в Семеновский район Нижегородской области, где задушила их, отвезла в лесопарк около деревни Шалдеж, облила жидкостью для розжига и подожгла. Испугавшись, что дым могут заметить, она потушила огонь водой и перенесла тела детей обратно в машину.

На следующий день, 26 апреля, женщина перевезла тела в Семеновский район Нижегородской области, где в заброшенном здании снова подожгла.

В СУ СКР по региону сообщили, что первоначально женщина признала вину в инкриминируемых деяниях, однако затем стала настаивать на своей невиновности.

Мать двоих детей созналась в том, что задушила своих детей, а потом сожгла их тела, потому что «не могла обеспечить им достойную жизнь». Позднее женщина стала отрицать свою вину.

Кроме того, как установил суд, женщина украла ювелирные украшения на сумму около 140 тыс. рублей у знакомых в доме по проспекту Бусыгина в Нижнем Новгороде.