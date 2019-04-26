Умер мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

В Омске ребенок, которого пытался сжечь в печи собственный дед, скончался от ожогов, сообщил представитель областного минздрава.

По данным Следственного комитета (СК), 22 апреля в дачном доме пьяный 53-летний мужчина отобрал у своей жены маленького внука, женщину выгнал из дома, а ребенка попытался сжечь в печи, передает РИА «Новости».

Женщине с соседкой удалось отбить ребенка, однако он получил ожоги в 50% тела.

Подозреваемого задержали, он заключен под стражу на два месяца – до 22 июня.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью».

В пятницу, 26 апреля, мальчик скончался от полученных травм. Все это время ребенку проводили противошоковую стабилизирующую терапию. Он находился в реанимации ожогового центра БСМП №1 под постоянным наблюдением врачей.

Отмечается, что ранее семья ребенка состояла на учете в органах профилактики, но пять лет назад была с него снята. Мальчика воспитывала 21-летняя мать, которая отвела сына к родителям перед тем, как пойти на работу.

Следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка, дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц социальных служб, контролирующих и правоохранительных органов, обязанных следить за условиями жизни семьи.

Ранее в Нижнем Новгороде был вынесен приговор убившей детей «из-за бедности» матери.