Почти половина россиян старше 18 лет никогда не играла в видеоигры

В видеоигры никогда не играли 48% россиян, которые сейчас старше 18 лет, а 33% – прекратили играть, следует из данных опроса, проведенного ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса, сейчас видеоиграми увлекаются 19% россиян, из которых 40% – молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, передает РИА «Новости».

Среди тех, кто играет, 46% делают это несколько раз в неделю. 23% играют ежедневно, 18% – несколько раз в месяц, 12% – не чаще одного раз в месяц.

Чаще всего для игр используются телефон (48%), компьютер (41%) и ноутбук (24%).

40% респондентов заявили об улучшении качества российских видеоигр, 3% придерживаются противоположного мнения. 21% считает, что качество не изменилось, а 15% не знают о российских видеоиграх.

В спортивные, военные или пилотажные симуляторы респонденты чаще всего играют за Россию (17%). Также выбирают Великобританию, Польшу и Украину (по 1%). Большинство (68%) заявили, что не играют в подобные игры.

Всероссийский опрос проведен 15 августа. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Опрос проводился методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, министр спорта России Павел Колобков заявил, что через 15-20 лет киберспорт может войти в программу Олимпийских игр.