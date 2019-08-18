Назван срок включения киберспорта в программу Олимпийских игр

Уже через 15-20 лет киберспорт может войти в программу Олимпийских игр, заявил министр спорта России Павел Колобков на встрече с участниками форума «Машук-2019», который проходит в Пятигорске.

«Недалек тот час, когда, может, не через пять или 10 лет, но через 15-20 лет киберспорт может войти в программу Олимпийских игр», – приводит его слова ТАСС.

По словам министра, у киберспорта есть серьезный потенциал и большие перспективы, так как он предполагает возможность подготовки специалистов в цифровизации. Развитием киберспорта занимаются «профессиональные ребята», отметил он.

Колобков отметил, что споры о признании киберспорта отдельным видом спорта продолжаются не только в России. По его словам, киберспорт сложно считать традиционным видом спорта.

Киберспорт (компьютерный спорт или электронный спорт) – это командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр, официально был признан видом спорта в России в 2016 году.

Ранее Институт развития интернета (ИРИ) предложил Министерству просвещения ввести в школах в качестве эксперимента факультативные уроки по киберспорту.