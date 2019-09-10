Российский спортсмен умер после 30-километрового заплыва в Греции

Спортсмен из Екатеринбурга Игорь Макеев, проплывший в минувшую субботу 30 километров в открытом море на соревнованиях в Греции, скончался после утренней пробежки, сообщил его знакомый Андрей Митьков.

На своей странице в Facebook ранее сам Макеев сообщил, что проплыл 30 километров в открытом море на соревнованиях Ultraoceanman в Греции, где занял третье место.

«Потеря для всего нашего плавания. Сегодня умер Игорь Макеев. Вышел на утреннюю пробежку – и упал. Наверное, сердце. Замечательный человек, добрый. Много полезного и хорошего делал для ребят и девчонок... Земля пухом, друг. Супруге, детям – соболезнования. Держитесь», – передает РИА «Новости» слова Митькова.

Сотрудница фирмы «Спортивное плавание» в Екатеринбурге, руководителем которой является Макеев, подтвердила гибель спортсмена. По ее словам, это произошло в понедельник.

Напомним, 30 августа чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул во время тренировки в Енисее.