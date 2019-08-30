Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее

Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул во время тренировки в Енисее, сообщил региональный минспорта.

«В Красноярске умер участник заплыва через Берингов пролив, чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде, директор спортивно-оздоровительного центра холодового плавания «Мегаполюс» Николай Петшак. Причиной смерти стал несчастный случай. Николай Леонардович утонул в Енисее во время занятия по плаванию», – передает rsport.ru сообщение ведомства.

Петшаку было 64 года, 40 лет он занимался плаванием. В 1994 году установил мировой рекорд по нахождению в холодной воде, в 2012-м стал чемпионом мира по плаванию в холодной воде.

Напомним, ранее олимпийский чемпион по парусному спорту Эндрю Симпсон в результате несчастного случая утонул у побережья Калифорнии в заливе Сан-Франциско, где помогал шведской команде Artemis готовиться к регате «Кубок Америки».