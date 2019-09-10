Главу района Ленобласти приговорили к девяти годам колонии за взятки

Петроградский районный суд Петербурга приговорил главу администрации Подпорожского района Ленинградской области Петра Левина к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 10,4 млн рублей за получение взятки, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Суд назначил наказание Левину – девять лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 10,4 млн рублей с лишением права занимать госдолжности сроком на десять лет», – приводит ТАСС сообщение объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Вместе с Левиным суд также вынес приговор в отношении посредника при получении взятки Ивана Зуева. Он приговорен к штрафу в 35 млн рублей.

Главу района судили по статье 290 УК РФ за получение взятки в 2016 году – тогда Левин требовал с частной компании, которая занималась капитальным ремонтом местной школы, взятку в 8 млн рублей за то, чтобы он подписал акты приема работ. В 2017 году Левин через посредника Зуева получил от частной компании 600 тыс. рублей и потребовал еще 5,2 млн рублей.

Позже оставшуюся сумму в виде муляжей денег на 5 млн рублей и еще 160 тыс. рублей настоящих купюр передали Зуеву сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативных мероприятий, после чего они оба были задержаны.

Зуева, как отметили в пресс-службе судов Петербурга, осудили по статье 291.1 УК РФ «Посредничество при получении взятки».

Напомним также, 1 августа Генпрокуратура потребовала возбудить дело против экс-главы Клинского района Подмосковья.

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