Пенс обсудил с Зеленским отношения США и Украины

Вице-президент США Майкл Пенс на прошедшей в Варшаве встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил мнение, что отношения между Вашингтоном и Киевом «никогда не были прочнее».

Пенс от имени американского лидера Дональда Трампа поздравил Зеленского с «сильным стартом» на посту президента Украины, подчеркнув, что с нетерпением ждет обсуждения «прогресса в выполнении Минских договоренностей», достигнутого под руководством Зеленского, передает ТАСС.

«Мы будем и впредь поддерживать народ Украины в вопросах вашей безопасности, территориальной целостности, в том числе относительно законных требований Украины на Крым. <...> Я могу заверить вас, господин президент, что отношения между нашими странами никогда не были прочнее», – заявил Пенс в эфире телеканала Fox News.

Позднее Пенс сообщил, что обсудил с Зеленским вопросы, связанные с «безопасностью, энергетикой, экономическом ростом и прогрессом в проведении реформ». По словам вице-президента, «встреча была отличной».

Накануне Зеленский заявил, что Украине от США «нужны более дешевые деньги», но в Киеве не собираются «стоять с протянутой рукой».

В тот же день Польша, США и Украина подписали соглашение о поставках газа. Тогда же министр энергетики США Рик Перри пообещал помочь Украине «предотвратить угрозу сокращения поставок российского газа».

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