США решили помочь Украине стать независимой от российского газа

Министр энергетики США Рик Перри заявил о намерении помочь Украине стать независимой от российских поставок газа, благодаря своим поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Польшу.

Перри отметил, что США уже поставляют СПГ в Польшу. «Таким образом мы помогаем польским партнерам стать независимыми от поставок российского газа. Через Польшу этот СПГ может помочь другому союзнику – Украине - предотвратить угрозу сокращения поставок российского газа», – сказал министр, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Польша, США и Украина подписали соглашение о поставках газа.