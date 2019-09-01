Путин запланировал поездку в Иркутскую область

Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, прибудет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков, сообщили в Кремле.

«Глава государства также проведет совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения», – передает ТАСС сообщение Кремля.

Также в первый день нового учебного года президент Путин посетит среднюю общеобразовательную школу в городе Тулун.

Президент Владимир Путин побывал в пострадавшем от подтоплений Тулуне в июле. Он пообщался с местными жителями и провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Глава государства приезжал в пострадавший регион во второй раз и обещал в скором времени снова его посетить, чтобы проинспектировать ход восстановительных работ.

В начале августа Путин сообщал, что восстановительные работы после наводнения в Иркутской области могут выйти из графика по объективным причинам.

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