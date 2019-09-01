Мощный ураган «Дориан» приблизился к Багамским островам

Движущийся на запад ураган «Дориан» может обрушиться на побережья Багамских островов в воскресенье, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

В заявлении центра говорится, что ураган «Дориан» чрезвычайно опасен. Прогнозируется, что он обрушится на острова Абако и остров Большой Багама, передает РИА «Новости».

Синоптики добавляют, что существует риск «смертельно опасного шторма и ураганного ветра».

Президент США Дональд Трамп призывал американских граждан готовится к встрече с «абсолютным монстром» – ураганом «Дориан», скорость ветра внутри которого достигает 38 метров в секунду. После этого ураган усилился до четвертой степени из пяти. Режим чрезвычайной ситуации введен во Флориде и ряде округов Джорджии.