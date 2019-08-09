Турецкий политик посоветовал Эрдогану признать Крым российским

Президенту Турции Тайипу Эрдогану стоит признать Крым территорией России, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы, заявил глава турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

«Как верно заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара, если Анкара считает себя стратегическим партнером России, ей нужно понимать, что Крым – неотъемлемая часть России. Эрдоган понимает, что Крым принадлежит России. Для дальнейшего развития наших отношений остается только открыто сказать это народу», – отметил Перинчек, передает РИА «Новости».

Ранее Эрдоган во время пресс-конференции совместно со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция не признает и не собирается признавать «аннексию Крыма».

«Наш президент заявил на ней (пресс-конференции, – прим. ВЗГЛЯД), что Турция не признает присоединение Крыма к России, а Зеленский повысил градус воинственности», – добавил турецкий политик.

Он также подчеркнул, что стратегическое партнерство определяет позицию государства, а не является компанией с ограниченной ответственностью. На сегодняшний день место Турции в разделении Атлантика – Азия определено, и Россия является одним из основных стратегических партнеров. Перинчек отметил опасность «стратегических танцев», подчеркнув, что если государство собирается быть стратегическим партнером со всеми, то в итоге настоящее партнерство станет невозможным.

Ранее Зеленский, который прибыл в Анкару с официальным визитом, заявил, что Турция и Украина могут совместными усилиями изменить ситуацию в Черном море и Крыму в свою пользу.