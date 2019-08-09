Захарова поблагодарила Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отличной новостью решение Украины впервые за четыре года разрешить российскому самолету пролет над территорией страны.

Захарова написала в Facebook: «Отличная новость! Спасибо!».

Ранее стало известно, что самолет российской авиакомпании «Глобус», который направлялся из итальянского города Бари в Москву, в среду получил разрешение на вход в украинское воздушное пространство в связи с обходом грозы.

Напомним, в ноябре 2015 года Киев закрыл воздушное пространство Украины для российских самолетов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о решении Киева ввести антироссийские авиасанкции.