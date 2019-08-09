Адвокат: Многомиллионные иски могут повлиять на воспитание правосознания у участников беспорядков

«Надеюсь на отрезвляющий эффект осознания молодежью причиненного простым гражданам вреда, а также необходимости нести материальную ответственность за свои действия», – заявил адвокат Владимир Александров газете ВЗГЛЯД комментируя иск, поданный столичными компаниями к участникам несанкционированных протестных акций в Москве.

Адвокат Владимир Александров считает иск ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» к организаторам протестных акций в Москве важным прецедентом, «который может оказать заметное воздействие на воспитание правосознания у части нашего общества». «Не припомню аналогов подобного прецедента, и очень надеюсь, что компенсация реального ущерба, нанесенного городу и его жителям, станет эффективной альтернативой наказаниям в форме лишения свободы», – сказал Александров.

В пятницу ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» подали в Следственный комитет иски к участникам несанкционированной акции 27 июля о возмещении имущественного вреда. Общая сумма требований достигает 12,5 млн рублей. А в целом ущерб составил более 100 млн рублей.

«Важно, что эти иски выводят рассмотрение данных правонарушений за пределы политической сферы. Граждане должны понимать, что уличные беспорядки – это не способ политического высказывания, а лишь негативное вмешательство в функционирование города. Понимать, что от их действий страдают не политические оппоненты, а хозяйственные службы города и простые граждане, которым приходится оплачивать непредвиденные расходы своими налогами. Именно поэтому я позитивно отношусь к этому юридически прозрачному решению, которое перекладывает обязанность оплачивать последствия беспорядков со всех граждан на тех, кто нанес непосредственный ущерб», – считает Александров.

Напомним, митинги, созванные радикальной оппозицией, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождалась массовыми беспорядками. Так, к примеру, на первой из них митингующие перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в полицейских и распыляли газ. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.

Организаторами митингов стал ряд «независимых» кандидатов, которым было отказано в регистрации на выборах в Мосгордуму. Главной причиной отказа стала претензия к качеству предоставленных подписей избирателей, среди которых обнаружились «мертвые души».