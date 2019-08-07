Соболь и Гудков не смогли доказать чистоту своих подписей

В ЦИКе под руководством его главы Эллы Памфиловой состоялось открытое заседание, посвященное разбору жалоб Любови Соболь и других оппозиционеров, которые были сняты с выборов в Мосгордуму - они не смогли набрать нужного количества подписей избирателей для регистрации в качестве кандидатов. Однако и Центризбирком не нашел оснований, чтобы допустить их к выборам.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова пояснила газете ВЗГЛЯД, что обычно закрытое заседание рабочей группы ЦИКа во вторник в порядке исключения было решено сделать публичным, – чтобы снять поводы для разного рода спекуляций и интерпретаций. «Люди думающие должны сами делать выводы, а не потреблять информационную жвачку. Она часто бывает «недобросовестной». Если человек обладает мозгами и желает сам сопоставлять факты, мы такую возможность предоставляем», – сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что выводы российские избиратели должны делать сами, исходя из своих наблюдений. «Я очень уважаю наших людей, они очень умные и образованные. Должна быть возможность сопоставлять разные точки зрения. Тогда любой ответственный гражданин сможет сам сформировать позицию», – отметила Памфилова.

Напомним, Мосгоризбирком на минувшей неделе оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов, в том числе для фигур из радикальной оппозиции: Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь и Ильи Яшина. Некоторые из них – всего 19 человек – оспорили это решение в более высокой инстанции, то есть в ЦИКе.

Часть из них во вторник была приглашены для предварительного рассмотрения жалоб в ЦИК.

Участие Соболь в заседании завершилось скандалом. И сама кандидат, и ее представители повели себя оскорбительно в отношении Памфиловой. «Какого же черта вы не допускаете меня до выборов? – кричала Соболь. – Покажите мне, я хочу увидеть, что с вами все правильно».

Глава ЦИК призвала оппозиционеров к корректному общению: «Позиционируете себя демократами, а сами плюете на все демократические и избирательные нормы». Однако в итоге оппозиционеры довели ее до слез.

ЦИК восстановил семь подписей за Соболь, ранее признанных недействительными, однако для ее регистрации в качестве кандидата не хватает еще 232 достоверных подписи избирателей. По результатам проверки Гудкову вернули 31 подпись избирателей из ранее признанных недействительными, но не хватило еще 300 достоверных. У других кандидатов также не хватило достоверных подписей для регистрации, у других возникли проблемы с нотариальным заверением данных сборщиков подписей.

Как отмечали эксперты, у тех политиков, которым отказали в регистрация, была возможность воспользоваться судебными инстанцииями, вплоть до Верховного суда, чтобы добиться окончательного решения. Однако оппозиция выбрала протест, попыталась решить проблемы митингами путем шантажа и давления на избиркомы.

В то же время те кандидаты, пусть и оппозиционные, кто решил действовать в соответствии с законом, в итоге были допущены к выборам. Среди них, к примеру, Михаил Конев от ПАРНАСа, Дарья Митина от «Коммунистов России», националист Роман Юнеман, урбанистка из «команды Каца» Дарья Беседина, Максим Круглов и Евгений Бунимович из «Яблока» и другие.

При этом на заседании ЦИКа вновь подчеркнули, что окружные избиркомы действовали исключительно в интересах самих кандидатов. Любые сомнения трактовались в их пользу. Так, по заявлению Любови Соболь комиссия проверила жалобы на признание недостоверными подписей журналиста Ильи Азара и актера Михаила Ширвиндта в ее поддержку. Сама кандидатка публично утверждала, будто эти подписи комиссия отклонила как поддельные. Но проверка установила, что это неправда, и подписи были засчитаны сразу.

Ранее глава столичного избиркома Валентин Горбунов сообщил, что у 22 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы при проверке обнаружили 339 подписей умерших людей. Горбунов считает, что ответственность за это лежит исключительно на сборщиках подписей и кандидатах. Также у 29 кандидатов обнаружили более 14 тысяч несуществующих избирателей.

Скажем, у Гудкова было выявлено 5 подписей от умерших, а у Соболь – четыре. И хотя Соболь так и не смогла внятно объяснить, откуда в числе ее сторонников оказались покойники. Среди других нарушений также были подписи избирателей, выполненные другим лицом, либо одним и тем же лицом за нескольких избирателей или проставление подписей жителями других избирательных округов. Часто обнаруживались несоответствие сведений об избирателях (ФИО, паспорт, адрес регистрации, год рождения).

Как предложил в интервью газете ВЗГЛЯД зампред ЦИКа Николай Булаев, подписные листы с «мертвыми душами» должны попросту терять свою юридическую силу – их следует возвращать кандидату, так сказать, на память. «Конечно, кандидат может быть сам не причастен к этому, но он должен понимать и контролировать этот процесс – процесс сбора подписей. Это переход границ!» – сказал Булаев.

Он напомнил, что на заседании рабочей группы прозвучала «очень увлекательная история» про паспорт одного из умерших людей. По словам Булаева, некоторые сборщики подписей фантазируют и обманывают.

«Обман заключается в том, что используются старые базы данных, в которых умерший человек все еще числится живым.

На основе этой базы готовят подписные листы, – и в результате мы получаем умерших в списке ваших подписантов. Это печальная история. Человек, который переходит границу дозволенного, на мой взгляд, не имеет права быть кандидатом, а уж тем более, депутатом», – рассказал Булаев.

Радикальная оппозиция не стала оправдываться за то, что допустила «мертвых душ» в число своих сторонников. Не воспользовалась она и своим законным правом оспорить отказ в регистрации в суде. Она просто потребовала регистрации без учета проверки подписей, пытаясь шантажировать при этом избиркомы угрозой митингов протеста – а ведь это призыв к нарушению закона.

Как отмечала в этой связи руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Корпус» За чистые выборы» Алена Булгакова, власть должна придерживаться принципиальной позиции.

«Это не дает им никакого права подставлять людей, делать провокационные вещи. Идти на диалог надо в любом случае, но уступать и регистрировать нельзя, потому что на это нет законных оснований. Почему к ним должны применяться другие нормы, нежели прописанные в законе? Такого не должно быть. Сам термин «государство» подразумевает под собой определенные законы, которые человек соблюдает. Закон для всех один и исключений быть не может», – считает Булгакова.

Сами незарегистрированные кандидаты утверждают, что в Москве у них множество сторонников. Например, по их словам, на несогласованную акцию 27 июля вышли не менее 5000 человек. Если бы эти пять тысяч человек дали бы свои подписи, то у кандидатов не возникло бы проблем с регистраций. Однако этого не произошло.

Как отмечал профессор департамента политической науки Высшей школы экономики Леонид Поляков, согласованный митинг на проспекте Сахарова тоже не смог доказать, что незарегистрированные кандидаты способны собрать требуемый минимум безупречных подписей.

«Массовость митинга (50-100 тыс.) могла бы служить косвенным, но все же доказательством

того, что все пока что незарегистрированные кандидаты на выборах в Мосгордуму, действительно способны собрать требуемый минимум безупречных подписей», – отмечал Поляков в Facebook.

Впрочем, Соболь и ее сторонники своими призывами выходить на несанкционированные акции уже окончательно дискредитировали «независимых» кандидатов. Так сказала во вторник газете ВЗГЛЯД, участница заседания рабочей группы в ЦИКе, замруководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы Ольга Кириллова. «Наши голоса явно будут не на ее стороне. А подставлять молодежь, которая не до конца понимает, что происходит – это не вызывает уважения к кандидату», – считает Кириллова.

По итогам заседания рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в регистрации кандидатов, в том числе Соболь и Гудкова. Окончательное решение ЦИК, как ожидается, примет в среду.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы намечены на 8 сентября.