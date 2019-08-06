Зампред ЦИК: С использованием «мертвых душ» на выборах должен бороться СК

Если доказано, что в подписных листах кандидата оказались уже умершие избиратели, то такие подписные листы должны попросту терять свою юридическую силу. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил зампред ЦИКа Николай Булаев. Он также разъяснил, каким образом «мертвые души» оказываются в подписных листах.

«На этот счет это статья Уголовного кодекса и ею нужно чаще пользоваться. На прошлом заседании мы даже внесли в проект постановления, что обратимся в Следственный комитет. В результате один из кандидатов отозвал свое заявление, второй не счел возможным для себя прийти», – рассказал во вторник первый заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев, комментируя ход заседания рабочей группы ЦИКа, посвященное предварительному рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Ранее одной из причин отказа в регистрации стал высокий процент «мертвых душ» в подписных листах некоторых кандидатов.

«Я настаиваю: мы должны эту норму законно использовать и обращаться в Следственный комитет с заявлением на таких кандидатов, – потребовал Булаев. – Конечно, кандидат может быть сам не причастен к этому, но он должен понимать и контролировать этот процесс – процесс сбора подписей. Это переход границ!»

Он напомнил, что на заседании рабочей группы прозвучала «очень увлекательная история» про паспорт одного из умерших людей. По словам Булаева, некоторые сборщики подписей фантазируют и обманывают.

«Обман заключается в том, что используются старые базы данных, в которых умерший человек все еще числится живым. На основе этой базы готовят подписные листы, – и в результате мы получаем умерших в списке ваших подписантов. Это печальная история. Человек, который переходит границу дозволенного, на мой взгляд, не имеет права быть кандидатом, а уж тем более, депутатом», – заявил Булаев.

«Может быть, пора ввести норму: если человек умерший якобы поставил за вас свою подпись, будьте добры, свои подписные листы оставьте себе на память. Наверно, это какой-то очень радикальный, но, мне кажется, очень действенный способ», – предложил первый зампред ЦИКа.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло провел расследование о «мертвых душах», якобы поддержавших оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы.