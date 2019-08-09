Названа предварительная сумма ущерба от несанкционированных акций в Москве

Ущерб от несанкционированных митингов в Москве оценен в 100 млн рублей, поданы первые иски, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» подали первые исковые требования о возмещении имущественного вреда, нанесенного транспортному предприятию и городскому хозяйству в результате несанкционированных акций в Москве к участникам протеста 27 июля. Общая сумма первых исковых требований составила более 12,5 млн рублей. Общий ущерб, понесенный коммерческими и некоммерческими учреждениями по результатам несанкционированных акций, ориентировочно составил более 100 млн рублей», – сообщили на предприятии, передает агентство «Москва».

Уточняется, что исковые заявления о возмещении имущественного ущерба, причиненного при совершении правонарушения в соответствии со ст. 212 УК, поданы к лицам, в отношении которых в соответствии с информацией прокуратуры Москвы возбуждены соответствующие уголовные дела.

«Учитывая, что уголовные дела ведет СК РФ, в соответствии с 44 ст. УПК РФ исковые заявления направлены в Следственный комитет РФ», – заключили в учреждении.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Игорь Бухаров сообщил, что один день простоя ресторана из-за протестных акций может негативно сказаться на целом месяце его работы.

«Любого ресторатора волнуют несогласованные демонстрации, даже если он застрахован, потому что страховая компания скажет, что это обстоятельства непреодолимой силы и не будет ничего выплачивать, ведь в договоре не прописана компенсация за ущерб, нанесенный третьими лицами в случае беспорядков. Все это вызывает вопросы у рестораторов, и некоторые из них просто закрываются. А что такое закрыться? Это потери. Надо заплатить аренду, зарплату, все платежи, простаивают продукты и это прямые убытки. А сегодня, в ситуации, когда покупательская способность снижается, и рестораторы работают с издержками, один день простоя может негативно сказаться на целом месяце работы», - сказал Бухаров.

Он отметил, что несанкционированные акции явно носят провокационный характер.

«Я – человек взрослый. Я видел, что творилось с Белым домом в 1993 году и чем это заканчивалось. Поэтому у меня резко отрицательное отношение к этому. У нас есть возможность пойти на разрешенный, официальный митинг, говорить там и выступать. А несанкционированные акции – явно провокационные вещи», – добавил Бухаров.