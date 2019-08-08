Сторонники Атамбаева отпустили захваченных спецназовцев

Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева передали представителям власти захваченных ранее шестерых спецназовцев, сообщили в штабе экс-президента.

«Бойцы переданы прибывшим в [село] Кой-Таш их коллегам», – передает ТАСС слова представителя штаба.

В среду спецназ Киргизии начал операцию по задержанию Атамбаева, однако штурм провалился. Пострадали более 30 человек, один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось. Атамбаев пообещал, что все взятые в плен спецназовцы будут отпущены. Он рассказал, что открыл стрельбу, когда его пытались задержать.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в свою очередь оценил уровень подготовки спецназа Киргизии.

Напомним, ранее в четверг директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что конфликт между бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым и действующей властью достиг опасной черты.