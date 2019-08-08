Российская разведка дала оценку ситуации в Киргизии

Конфликт между бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым и действующей властью достиг опасной черты, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Это очень печально для страны, печально и опасно для народа Киргизии, мы переживаем за судьбу страны, братского для нас народа», – приводит его слова ТАСС.

Нарышкин отметил, что российские власти призывают стороны конфликта к сдержанности.

Конфликт между Атамбаевым и нынешними властями Киргизии «начал нарастать буквально в первые месяцы после того, как [новый] президент вошел в свои полномочия», сказал он. «К сожалению, в последние дни конфликт достиг очень опасной черты», – констатировал глава СВР.

В среду спецназ Киргизии начал операцию по задержанию Атамбаева, однако штурм провалился. Пострадали более 30 человек, один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось. Атамбаев пообещал, что все взятые в плен спецназовцы будут отпущены. Он рассказал, что открыл стрельбу, когда его пытались задержать.

Экс-генпрокурор Киргизии Азимбек Бекназаров заявил, что Атамбаев «готовил третью революцию».

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в свою очередь оценил уровень подготовки спецназа Киргизии.