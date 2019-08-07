«Гоблин»: Кто такая Ксения Ларина, чтобы судить Квентина Тарантино

Квентин Тарантино может посещать Россию так, как он хочет, и не дело журналисток вроде Ксении Лариной его за это осуждать, заявил газете ВЗГЛЯД блогер и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Ранее обозреватель «Эха Москвы» Ксения Ларина в Facebook раскритиковала режиссера Квентина Тарантино за его туристический визит в музеи московского Кремля, в котором его сопровождал министр культуры Владимир Мединский. Журналистка предположила, что Тарантино не понимает, «что происходит в этой стране».

«Квентин Тарантино снимает свои фильмы, чтобы зарабатывать на этом деньги, это его профессия. Вот он снял фильм, хочет показать его в России, чтобы в том числе и в России заработать на этом денег. Кто такая Ксения Ларина, чтобы осуждать Тарантино? Извините за грубость, какое ее собачье дело, чем он занимается?» – сказал Пучков.

Тарантино известен как почитатель русской культуры, неоднократно он признавался в любви к отечественной литературе. «Квентину Тарантино Россия интересна как страна, он не идиот-либерал, который ненавидит Россию, потому что здесь Сталин, ГУЛАГ и все прочее, что в башке у Ксении Лариной. Он нормальный человек, хочет посмотреть, как тут люди живут, чем дышат, какая культура. Молодец Тарантино и абсолютно бестолковая Ларина», – резюмировал блогер.

Мединский провел режиссера на территорию Кремля, где показал Царь-колокол и Царь-пушку. Затем Тарантино осмотрел Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца. Кроме того, министр подарил режиссеру факсимильное издание первой книги стихов Бориса Пастернака «Близнец в тучах», выпущенной в 1913 году. Квентин Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака. В 2004 году он побывал на могиле поэта в Переделкино.

7 августа новый фильм Тарантино «Однажды... в Голливуде» выходит в российский прокат.