Ксения Ларина: Квентин! Опомнись! Мы любим тебя не за это!

Журналистка «Эха Москвы» Ксения Ларина удивилась приезду в Россию американского режиссера Квентина Тарантино, заподозрив, что он «не понимает, что происходит в этой стране».

Ларина написала в Facebook, что Тарантино – «человек смеющийся», «умный», и задалась вопросом: «Зачем ему ехать в Россию?».

«Представлять свои фильмы? Что это за пошлейший путь – американца, преисполненного любви к русской литературе? Он что, тоже считает, что нынешняя Россия наследница Толстого и Достоевского?» – добавила журналистка.

Она также удивилась тому, что американский режиссер встретился с министром культуры России Владимиром Мединским.

«Квентин! Опомнись! Мы любим тебя не за это! Квентин не понимает, что происходит в этой стране?», – написала Ларина.

При этом в комментариях пользователи с сарказмом отреагировали на возмущение журналистки.

«Я не понимаю, почему Квентин Тарантино до сих пор не снял фильм в поддержку Любови Соболь?», – иронизирует пользователь Emil Beck.

Между тем пресс-служба Минкультуры сообщает, что Тарантино вместе с Мединским «побывал на экскурсии в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Московский Кремль».

Также министр подарил режиссеру факсимильное издание первой книги стихов Бориса Пастернака «Близнец в тучах», выпущенной в 1913 году. Квентин Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака. В 2004 году он побывал на могиле поэта в Переделкино.

В среду, 7 августа, режиссер вместе с продюсерами Шеннон Макинтош и Дэвидом Хейманом пообщается с прессой и побывает на московской премьере своей картины «Однажды в... Голливуде». В российский прокат кинолента выйдет 8 августа, передает ТАСС.

Сюжет фильма разворачивается в Лос-Анджелесе в 1969 году. Главные герои – актер вестернов Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт). Действие происходит на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона.

При этом Дочь Брюса Ли обиделась на Тарантино из-за того, что в фильме изображена «карикатура» на ее отца.

Напомним, журналистка «Эха Москвы» Ксения Ларина в 2019 году покинула Россию из-за поступающих в ее адрес угроз.

До этого она уезжала из России якобы из-за телеведущего Владимира Соловьева, однако позже вернулась.