Венедиктов рассказал, как сменить редактора «Эха Москвы» помешал «нож в горле»

На выборы главного редактора «Эха Москвы» 14 марта изначально должен был идти не Алексей Венедиктов, а Татьяна Фельгенгауэр, но из-за инцидента с нападением на нее от этой идеи отказались; об этом заявил сам Венедиктов.

По словам Венедиктова, он обещал Фельгенгауэр поддержать ее на следующих выборах. Разговор состоялся еще в 2014 году, когда его переизбрали на пост главного редактора в пятый раз.

«Я присматривался, обучал. Не могу сказать, что я всем был доволен, но Тане сказал, что я делаю ставку на тебя, следующие выборы – твои», – приводит слова Венедиктова RTVI.

«Потом случился нож в горло», – сказал Венедиктов.

Речь идет о нападении Бориса Грица на Фельгенгауэр в октябре 2017 года.

«Это переменило и Таню, это переменило и «Эхо», – сказал Венедиктов. Он отметил, что радиостанция так и не оправилась от этого события.

Кроме того, отметил Венедиктов, ему пришлось согласиться на отъезд журналистки «Эха Москвы» Ксении Лариной, которая тоже получала угрозы, как и Фельгенгауэр. По той же причине он «не возвращает» журналистку Юлию Латынину, которая уехала из России в сентябре 2017 года после поджога машины.

Венедиктов также выразил уверенность, что расследование покушения на Фельгенгауэр было «замято», так как Гриц был объявлен психически невменяемым.

14 марта Алексей Венедиктов был переизбран главным редактором «Эха Москвы».