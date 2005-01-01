Венедиктов победил на выборах главреда радиостанции «Эхо Москвы»

Алексей Венедиктов избран главным редактором «Эха Москвы», сообщается на сайте радиостанции.

В сообщении указывается, что за Венедиктова проголосовали 79 человек. Его соперник Алексей Голубев получил 22 голоса.

Также было семь испорченных бюллетеней.

Теперь «совет директоров (...) должен утвердить Венедиктова и подписать контракт на пять лет».

Выборы прошли в четверг в связи с истечением срока договора Алексея Венедиктова.

На радиостанции он работает с августа 1990 года, на свой пост был избран в феврале 1998 года и впоследствии неоднократно переизбирался.