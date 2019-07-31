Дочь Брюса Ли обиделась на Тарантино за фильм об отце

В фильме «Однажды в Голливуде» изобразили «карикатуру» на Брюса Ли, заявила его дочь Шеннон Ли.

Она похвалила талант актера Майка Мо, исполнившего роль Брюса Ли, но фильмом осталась недовольна. Шеннон Ли заявила: «Я понимаю, что они хотели сделать из персонажа Брэда Питта суперзлодея, который может избить Брюса Ли. Но им не нужно было обращаться с ним так».

Она призналась, что ей было «неловко» смотреть фильм Квентина Тарантино из-за того, что люди смеялись над ее отцом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent.

Как пишет «КиноПоиск», фильм рассказывает «о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». Известный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии».

Главные роли исполнили Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт.