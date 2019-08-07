Япония не приняла ноту протеста России по Южным Курилам

Япония не приняла ноту протеста России по вопросу южных Курильских островов, которую накануне вручил послу Японии Тоехиса Кодзуки замглавы МИД России Игорь Моргулов, сообщил генеральный секретарь кабмина Японии Есихидэ Суга.

По его словам, Кодзуки в очередной раз изложил позицию Японии и объяснил, что подобные представления от России не могут быть приняты, передает РИА «Новости».

Суга добавил, что правительство Японии продолжит активные переговоры с Россией ради заключения мирного договора, который «обсудят в тихой обстановке».

«Мы хотим и впредь настойчиво продолжать переговоры, исходя из основной позиции в том, что мирный договор нужно решать, урегулировав территориальную проблему», – сказал Суга.

Ранее в МИД России пригласили посла Японии в России Тоехиса Кодзуки, которому вручили ноту с решительным протестом из-за нарушений японскими участниками безвизовых обменов на Южных Курилах. Кроме того, было указано на неприемлемость «протестов» Токио по поводу действий российских официальных лиц на российской суверенной территории.

2 августа глава российского правительства Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп, который входит в состав Южных Курил. МИД Японии заявил, что визит Медведева на остров является чрезвычайно прискорбным и уязвляет чувства японских граждан.

В ответ Медведев заявил, что протест японской стороны не вызывает у него беспокойства, поскольку чем больше таких возмущений, тем больше поводов туда приезжать.