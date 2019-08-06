Послу Японии вручили ноту из-за нарушений на Южных Курилах

В МИД России пригласили посла Японии в России Тоехиса Кодзуки, которому вручили ноту с решительным протестом из-за нарушений японскими участниками безвизовых обменов на Южных Курилах.

«6 августа посол Японии в России Кодзуки был приглашен в МИД России. Кодзуки была вручена нота с выражением решительного протеста в связи с фактами нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами. Японской стороне было указано на необходимость добросовестного подхода к формированию безвизовых групп», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Посол обещал сообщить о сделанном ему представлении в Токио.

Кроме того, замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов обратил внимание посла на «неприемлемость «протестов» Токио в связи с действиями Российской Федерации на своей суверенной территории». Подчеркивается, что Южные Курильские острова являются российской территорией «на законных основаниях по итогам Второй мировой войны».

«С российской стороны было акцентировано, что комментарии официального Токио по поводу посещений этого района Сахалинской области представителями российского руководства, а также проведения там различных мероприятий, в том числе социально-экономической и оборонной направленности, граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России», – заявили в МИД.

Накануне правительство Японии выразило протест российской стороне из-за проведения Вооруженными Силами России учебных стрельб в районе острова Кунашир, входящего в состав Южных Курил.

Кроме того, в минувшую пятницу глава российского правительства Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп, после чего Токио обвинил Медведева в уязвлении чувств японцев.

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