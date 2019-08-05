Япония выразила протест России из-за учебных стрельб в районе Южных Курил

Правительство Японии выразило протест российской стороне из-за проведения Вооруженными Силами Российской Федерации учебных стрельб в районе острова Кунашир, входящего в состав Южных Курил, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

По данным Sankei Shimbun, учебные стрельбы ВС России в районе Кунашира запланированы на период с 5 по 10 августа, передает ТАСС.

«Мы собираем информацию на этот счет. Поскольку это имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырех северных островах (так в Токио именуют Южные Курилы) и противоречит нашей позиции по этим островам, мы выразили протест по дипломатическим каналам», – сказал Суга.

В МИД России заявляли, что участившиеся претензии японских дипломатов к действиям российских военных на Южных Курилах не способствуют формированию позитивной атмосферы в двусторонних отношениях.

В минувшую пятницу глава российского правительства Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп, который входит в состав Южных Курил. В ответ Токио обвинил Медведева в уязвлении чувств японцев.

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