Названы основные причины незанятости в России

В Росстате выяснили основные причины, по которым ранее трудоустроенные россияне стали безработными.

Согласно данным за первый квартал 2019 года, среди безработных, имеющих опыт работы (76% от общего числа), 16,1% оставили прежнее место работы из-за сокращения штата, ликвидации предприятия или собственного дела. По собственному желанию уволились 26,6%, передает RT.

Еще 6% закончили работать по причине окончания срока действия договора, а 0,3% не работали по причине увольнения из Вооруженных сил.

Еще 26,8% россиян отметили другие причины.

Напомним, в июле в НИИ труда сообщили, что в России отсутствует потребность в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности. Кроме того, нет потребности в среднем персонале художественных галерей, музеев, библиотек.