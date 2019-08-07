На Украине потребовали сменить мировой порядок

Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука призвал построить новый мировой порядок, чтобы выйти из кризиса.

«Сейчас мы все являемся свидетелями глобального кризиса. Во-первых, он заключается в постоянном пренебрежении достигнутыми договоренностями различными государствами», – сказал Тука в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, глобальная система безопасности полностью разрушена, а государства запросто позволяют себе пренебрегать взятыми обязательствами. В качестве примеров он привел Донбасс, Сирию и Иран.

«И вот в этой всей «каше» нужно выстраивать новый международный порядок. Ведь то, что работало раньше, – сейчас не функционирует. Это касается не только Украины: взять ту же самую Сирию, тот же самый Иран», – подчеркнул чиновник.

Недовольство киевского чиновника, в частности, вызвали Организация Объединенных Наций и Совбез ООН.

Ранее российское Аналитическое рейтинговое агентство сделало прогноз, что напряженность в мировой торговле может перерасти в экономический спад к концу 2019 года.