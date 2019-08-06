На Урале ветеран-афганец спас из огня 24 человек и двух котов

В Екатеринбурге 53-летний ветеран-афганец вывел из горящего дома 24 человека и двух котов.

Евгений Тетерин на пути домой заметил черный дым в окне квартиры на восьмом этаже многоэтажного дома. На двери стоял кодовый замок, поэтому взломать ее мужчина не смог. Дозвонившись до одного из жильцов, который открыл ему дверь, Тетерин побежал на восьмой этаж, сообщает «Комсомольская правда».

«Еще в школе объясняют, что в задымленных помещениях нужно передвигаться ползком. Этим правилом я и воспользовался. Полз от одной квартиры к другой, чтобы достучаться до жильцов, - продолжает мужчина. - До прибытия пожарных я все время был в здании: спускался на седьмой этаж, потом на третий, потом обратно – на восьмой», – рассказал мужчина изданию

По подсчетам самого Тетерина, ему удалось вывести из горящего здания 24 человека. Кроме того, он также спас двух котов. Отмечается, что Евгений участник Афганской войны. В настоящее время он является председателем союза десантников России по УрФО.

В июне в Челябинске 12-летняя школьница в одиночку потушила природный пожар.