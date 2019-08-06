Эксперт оценил возможность закупки Украиной американских самолетов Super Tucano

Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов прокомментировал новость о возможной закупке Украины самолетов Super Tucano (A-29).

«Разумеется, у Украины нет средств на самостоятельную закупку больше чем нескольких самолетов Super Tucano. Поэтому, по всей видимости, их получение рассматривается через США по FMS в счет американской военной помощи и американского финансирования по той же схеме, по которой американцы поставляли Super Tucano (якобы сборки Sirerra Nevada Corporation) в Афганистан, Ливан, а теперь планируют в Нигерию», – пояснил эксперт в своем посте в Facebook.

Он пояснил, что выбор А-29 был предопределен, поскольку эта платформа является единственной, которую раздают в счет военной помощи. «Настоящие» боевые самолеты в качестве военной помощи США предоставляет только Израилю, добавил Барабанов.

«Проект с получением А-29 через США мог появиться потому, что, как можно судить по отрывочным данным, сейчас готовятся некие пакеты по предоставлению Украине американского вооружения сверх ежегодно предоставляемой Украине военной помощи в 250 млн долларов. Эти условные ежегодные 250 млн долларов мало что дают Украине по сути, поскольку в реальности большая часть этих сумм остается в США, расходуясь на обучение, стажировки, консультации и т.д. Получение Украиной нескольких дополнительных крупных пакетов «летального» военного имущества по очевидным причинам может быть политически очень выгодно администрации [президента США Дональда] Трампа, продемонстрировав ее несгибаемость в борьбе со злыми русскими и поддержку украинской демократии, тем более перед выборами 2020 года», – отметил Барабанов.

По его мнению, «летальность» этих пакетов помощи «будет политически ограничена», чтобы в них не было ничего «вызывыающе-наступательного».

«То есть ни о каких «Абрамсах», «Патриотах» и «Гарпунах» речи, скорее всего, идти не может. Так, что, видимо, сейчас идет определение допустимого. «Учебно-боевые» Super Tucano очень хорошо вписались бы в такой пакет политически – типа ненаступательное и чуть ли не учебное средство, но при этом с неплохим потенциалом и возможность реального боевого применения. Я бы еще добавил какие-нибудь «Страйкеры», MRAPы, ПЗРК Stinger (может в виде Avenger), ПТУРы, и т.д», – отметил эксперт.

Стоимость 12 самолетов А-29 с поставкой из США с хорошим оборудованием на борту и пакетом управления вооружения, технической поддержкой, исходя из поставок Ливану, могут стоить около 1 млрд долларов, добавил Барабанов.

«Боевая ценность А-29 для Украины. Многие ошибочно смотрят на А-29 чуть ли не как на аналог Ил-2, и начинают хи-хи-хи. На самом деле, на этот самолет нужно смотреть как на образец популярной сейчас концепции «пилотируемый БЛА». То есть средневысотная платформа с неплохим оптоэлектронным комплексом разведки, наблюдения и целеуказания, плюс c хорошим набором управляемого вооружения, годного для применения с повышенных высот (УАБ) и дальностей (Хеллфайр и APKWS). Наличие там экипажа тоже только в плюс для гибкости», – пояснил специалист.

При барражировании на некотором удалении от лини соприкосновения с противником такая платформа практически неуязвима от массовых средств ПВО ближнего действия, таких, как ПЗРК, ЗПУ, ЗА. Эти самолеты вынуждают противника задействовать полноценные ЗРК малой и средней дальности, уточнил эксперт.

Количество таких ЗРК ограничено и их нельзя слишком близко подтягивать к линии фронта из-за их уязвимости перед артиллерией и РСЗО, к тому же их развертывание в Донбассе ограничено политически, отметил он.

«При этом для стрельбы с А-29 Хеллфайрами или 70-мм высокоточными APKWS с дистанции нескольких км ограничений, по сути, нет», – указал Барабанов.

«Фактически по комплексу разведывательных, наблюдательных и поражающих (ВТО) возможностей А-29 превосходит любой боевой самолет ВВС Украины, которые остаются на советском уровне 70-х – начала 80-х годов (всякие колхозанские львовские якобы «модернизации» вряд ли стоит воспринимать всерьез). Наличие на А-29 относительно нормального БКО также дает ему очень серьезное преимущество по отношению к тем же украинским Су-25, которые сейчас вообще в принципе не жильцы над полем боя. Выживаемость А-29 даже в Донбассе может быть лучше, чем у любого другого самолета ВВС Украины. Так что при бесплатном получении ценность А-29 для Украины будет весьма значительна», – подчеркнул автор публикации.

По мнению эксперта, получение А-29 даст Украине возможность познакомиться с западными стандартами эксплуатации летательных аппаратов, технической поддержкой, обучением, что «в любом случае будет небезвыгодно, а политически усилит привязанность Украины к военному сотрудничеству США и поставкам из США».

«Так что в целом в проекте получения Super Tucano Украиной нет ничего вздорного самого по себе – если только США согласятся их дать за свой счет. Это самолет не для бомбардировки Донецка или Халино. Но над линией соприкосновения при грамотном использовании (а руководить его использованием будут, скорее всего, американцы) он может стать достаточно неприятным вызовом», – заключил Барабанов.