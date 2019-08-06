Эвакуированным под Ачинском жителям разрешили вернуться домой

Жители Ачинского района Красноярского края, эвакуированные из-за взрывов боеприпасов на артиллерийском складе, могут вернуться в свои дома, сообщили в пресс-службе ГУМЧС региона.

«Было принято решение о том, что население всех эвакуированных населенных пунктов в Ачинском районе может вернуться в свои дома, за исключением тех, кто проживает в населенном пункте Каменка. Там еще будут продолжаться работы по обследованию территорий на наличие взрывных предметов», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Во вторник на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае произошло возгорание, после чего начались взрывы. Было решено эвакуировать 16,5 тыс. человек. Сообщалось о 13 пострадавших, еще один человек числился пропавшим без вести.

Следственный комитет сообщил о гибели человека во время инцидента.

Минобороны сообщило о ликвидации пожара на арсенале под Ачинском, воздушное пространство над местом ЧП открыто.