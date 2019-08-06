Мигрант покусал полицейского и собаку в Германии

В немецком городе Ротвайл 28-летний мигрант покусал женщину-полицейского и служебную собаку, пытаясь скрыться от преследования.

Инцидент произошел 2 августа на фестивале. Приезжий мужчина неадекватно себя вел, ходил с ножом и кидался на людей, передает «Российская газета» со ссылкой на Die Stuttgarter Zeitung.

Когда правоохранители пытались задержать буйного мужчину, он накинулся на женщину-полицейского и укусил ее. После этого он принялся бежать. Обнаружив, что его догоняет служебная собака, он укусил и ее несколько раз. Атаке подверглись и еще два сотрудника правоохранительных органов.

Мигранту предъявлены обвинения в нападении и оказании сопротивления при задержании. Уроженцем какой страны является мужчина, пока неизвестно.

Ранее мигрант в Германии столкнул под поезд мать с ребенком на железнодорожном вокзале во Франкфурте. Мальчик погиб на месте, мать госпитализирована.