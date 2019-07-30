Мигрант в Германии столкнул под поезд мать с ребенком

На железнодорожном вокзале в немецком Франкфурте мужчина из Эритреи толкнул под поезд мать с восьмилетним ребенком. Мальчик погиб на месте, мать госпитализирована.

Как пишет издание Mignews, мужчина умышленно толкнул мать с ребенком на рельсы, после чего попытался убежать. Прохожие догнали его и задержали.

По данным издания, 40-летний мужчина попытался толкнуть еще одного человека, но безуспешно.



Полиция подтвердила начало расследования убийства и сообщила, что подозреваемый вряд ли знал жертв, его мотивы неизвестны.

+++ Das Kind ist verstorben +++ https://t.co/1FdQD9vWtF — FOCUS Online TopNews (@FOCUS_TopNews) July 29, 2019

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что больше 100 тыс. претендентов на получение политического убежища в Германии, чьи ходатайства были отклонены, получали с 2014 года деньги от немецкого правительство за то, что решили вернуться на родину. Однако около 2,5 тыс. из них затем вернулись в ФРГ и заново подали заявление на получение статуса беженца.