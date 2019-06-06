Покинувшие Германию за деньги беженцы вернулись за новым пособием

Больше 100 тыс. претендентов на получение политического убежища в Германии, чьи ходатайства были отклонены, получали с 2014 года деньги от немецкого правительство за то, что решили вернуться на родину. Однако около 2,5 тыс. из них затем вернулись в ФРГ и заново подали заявление на получение статуса беженца.

В ответе немецкого правительства на запрос фракции Свободной демократической партии (СвДП) в Бундестаге указывается, что «2 тыс. 506 человек из 102 тыс. 761 претендента на статус беженца, добровольно покинувшего Германию после отклонения заявления, подали его снова после повторного въезда в ФРГ в период с 2017 по 2019 годы», передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Большая часть отвергнутых претендентов на получение политического убежища, которые за последние пять лет в рамках программы реинтеграции на родине получили бюджетные деньги на возвращение в страну происхождения, приехали в ФРГ из Восточной и Южной Европы.

Чаще всего возможностью получить пособие за период с 2014 года воспользовались албанцы (1 тыс. 345 человек) и сербы (1 тыс. 88 человек).

Также на предложение ФРГ откликнулось большое количество россиян, грузин, иракцев и граждан Республики Северная Македония.

При этом претенденты на статус беженца с турецкими и афганскими корнями редко становились участниками программы реинтеграции.

Условия программы таковы: каждый иностранец может получить пособие для выезда на родину лишь один раз; предполагается, что размер выплачиваемых средств должен соответствовать сумме, требуемой для аренды жилья на новом месте в течение года.

Тот же, кто получил пособие, однако впоследствии вернулся в Германию, должен компенсировать эту сумму государству.

По данным МВД ФРГ, с начала 2017 по апрель 2019 года на пособия по возвращению на родину было потрачено 83 тыс. евро. В 2018 году в бюджет на эти цели было заложено около 9,5 млн евро.

«Около тысячи повторных ходатайств о получении политического убежища от лиц, которым уже было в нем отказано, говорят сами за себя», – отметил заместитель председателя фракции СвДП в бундестаге Штефан Томе.

По его мнению, программа по возвращению на родину имеет для мигрантов «ложные соблазны».

Ранее немецкий депутат предложил направлять сирийских беженцев в Крым.