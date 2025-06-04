Financial Times: В ЕС опасаются полного прекращения поддержки Киева США

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, ЕС ведет переговоры с США по трем направлениям: торговля, военные расходы в НАТО и украинский кризис. В Брюсселе считают, что США способны использовать компромиссы по одному из вопросов для давления по другому, передает ТАСС.

Financial Times подчеркивает, что чиновники ЕС обсуждали возможные негативные итоги переговоров и допускают, что США могут прекратить поддержку Киева и запретить передачу оружия.

Также отмечается риск торговой войны с серьезными последствиями для европейской экономики и вероятность быстрого вывода американских войск и вооружений из Европы. Один из чиновников ЕС заявил, что выбор для ЕС «между плохим и очень плохим исходом».

Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что одновременное развитие всех трех кризисов создает «идеальный шторм» и может позволить президенту США Дональду Трампу давить на ЕС сразу по всем вопросам.

Он считает, что США могут увязывать поддержку Украины с уступками по другим темам. Собеседник издания также указал, что в ЕС ощущается напряженность, поскольку Трамп рассматривает все вопросы как единый комплекс и может принять решение, способное резко изменить ситуацию для Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что между США и Евросоюзом возник беспрецедентный разрыв по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Глава венгерского правительства также отметил, что возможное вступление Украины в Евросоюз станет открытием нового фронта против России.