Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и игнорировать острые вопросы.28 комментариев
Президент Йемена заявил о риске бесконечных войн с хуситами
Глава Руководящего президентского совета Йемена Мухаммед Аль-Алими уверен, что диалог с хуситами невозможен без их отказа от собственной идеологии и взглядов.
По его словам, попытки нормализовать отношения с шиитским движением «Ансар Алла» (хуситами) без отказа от их идеологии приведут к затяжному конфликту, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что любые шаги в этом направлении «минируют корень проблемы и ведут к бесконечным войнам в Йемене и регионе».
Аль-Алими заявил, что хуситы отвергают национальный и международный контроль из-за своей идеологии. Лидер отметил, что представители движения считают своих руководителей «преемниками Бога на Земле», непогрешимыми и не подлежащими ответственности.
С 2014 года хуситы контролируют около трети Йемена, включая столицу Сану и северные провинции. Остальная часть страны подчиняется Руководящему президентскому совету, поддерживаемому коалицией арабских государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы сообщили о третьей за сутки атаке по аэропорту Бен-Гурион. Хуситы также сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом. Они ранее заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле.