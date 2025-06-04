Президент Йемена заявил о риске бесконечных войн с хуситами

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, попытки нормализовать отношения с шиитским движением «Ансар Алла» (хуситами) без отказа от их идеологии приведут к затяжному конфликту, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что любые шаги в этом направлении «минируют корень проблемы и ведут к бесконечным войнам в Йемене и регионе».

Аль-Алими заявил, что хуситы отвергают национальный и международный контроль из-за своей идеологии. Лидер отметил, что представители движения считают своих руководителей «преемниками Бога на Земле», непогрешимыми и не подлежащими ответственности.

С 2014 года хуситы контролируют около трети Йемена, включая столицу Сану и северные провинции. Остальная часть страны подчиняется Руководящему президентскому совету, поддерживаемому коалицией арабских государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы сообщили о третьей за сутки атаке по аэропорту Бен-Гурион. Хуситы также сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом. Они ранее заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле.