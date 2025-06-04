Полицейские ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в Челябинской области

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию в Карталинском районе Челябинской области, где ежемесячно производилось около 500 кг запрещенных веществ, говорится в Telegram-канале официального представителя МВД Ирины Волк.

В ходе обыска были обнаружены более 427 кг наркотиков (производное N-метилэфедрона – PVP) и почти 1 тонна прекурсоров. Оценочная стоимость изъятого превышает 1,5 млрд рублей.

По словам Волк, «коллеги из Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области ликвидировали лабораторию, в которой ежемесячно синтезировалось около пятисот килограммов запрещенных веществ». Полицейские нашли два тайника с 18 кг синтетических наркотиков, каждая закладка была по 15–20 кг.

Готовый наркотик отправлялся в другие регионы через курьеров. По оценке экспертов, почти 1 млн разовых доз не дошли до потребителей. При обыске изъяты ноутбуки, телефоны, банковская карта и другие доказательства.

Операция проведена при участии Росгвардии. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, задержанные взяты под стражу. Следствие продолжает работу и пытается установить всех соучастников и зарубежных кураторов.

Напомним, ранее в Челябинской области полицейские изъяли рекордную партию синтетических наркотиков весом более 300 кг и стоимостью свыше 1 млрд рублей.

В Амурской области сотрудники полиции пресекли попытку незаконного сбыта крупной партии синтетических наркотиков на сумму более 150 млн рублей.

Полицейские раскрыли масштабную сеть нарколабораторий в трех регионах России.